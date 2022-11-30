Экс-боец UFC переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл

Бывший американский боец UFC Тим Кеннеди признался, что едва не заразился после секса с ВИЧ-положительной ринг-герл, сообщает UFC voice|Войс.

Кеннеди признался, что испугался за свое здоровье и прошел проверку на ВИЧ после того, как узнал, что переспал с ВИЧ-положительной ринг-герл.

По словам Кеннеди, это произошло во время оргии, в которой участвовала ринг-герл, чье имя не называется.

Кеннеди выступал в среднем весе под эгидой UFC, где входил в топ-5 средневесов мира. Последний бой провел в 2016 году, потерпев поражение от соотечественника Келвина Гастелума.

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