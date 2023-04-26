Экс-боец UFC назвал единственного соперника Рахмонова

Бывший боец UFC Чейл Соннен выразил предположение о возможном поединке между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) и экс-чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тем временем, 7 мая, в Ньюарке на турнире UFC 288 состоится поединок между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бернсом, который будет являться соглавным событием турнира.

"Мы считаем, что Бернс и Мухаммад бьются за звание претендента на титул. Тогда с кем может подраться Рахмонов? Кого можно продать аудитории, кто мог бы выйти против парня с рекордом 17-0, который находится в одном поединке от титула?

Есть только один человек — это Камару Усман. Если Рахмонов укажет пальцем на Усмана, то это будет бой за звание претендента номер один. И чтобы не случилось в бою Бернса и Мухаммада 7 мая, будет выглядеть так, будто этого вообще не было", - заявил он на своем YouTube-канале.