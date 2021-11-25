"Его надо отправлять спать". Шавкат Рахмонов высказался о боях против Хамзата Чимаева и чемпиона UFC

Казахский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о потенциальном поединке со шведским файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

"Каждый день мне пишут: "Когда ты будешь драться с Чимаевым? Давай, сломай его!". Я говорю: "Подождите, не торопитесь - время придет, подеремся". Просто он уже вперед ушел - куда мне сейчас вызовы кидать? Конечно, он на хайпе сейчас, на хорошем подъеме. Я, в принципе, ничего не боюсь, но пустословить не люблю. Когда будет реальный вариант - подеремся.

Да, в последнем бою он хорошо себя показал. Борьба у него хорошая, насчет ударки не знаю - пока он ее особо не показывает, сразу начинает в ноги лезть. Я бы хотел посмотреть, как он будет рубиться в стойке - отвечать и сам пропускать - вот тогда будет интересно. Думаю, еще пару боев он выиграет и будет драться за титул", - сказал Рахмонов в интервью журналисту Игорю Лазорину в Instagram.

Также Шавкат поделился мнением о действующем чемпионе своего дивизиона: "Усман Камару физически очень мощный боец, он хорошо дышит. Он удивляет, особенно его мышечная масса. Его просто надо вырубать, по-другому его не победить. Его надо отправлять спать. До него, боя с ним, мне еще далеко".

Добавим, что 5 февраля Рахмонову предстоит провести третий бой в UFC. Соперником будет Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны.