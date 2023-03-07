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Джон Джонс вернул себе первое место в P4P-рейтинге UFC. Махачев потерял позицию

Джон Джонс вернул себе первое место в P4P-рейтинге UFC. Махачев потерял позицию
©UFC

Американский боец Джон Джонс совершил стремительный взлет в рейтинге вне зависимости от весовой категории UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джонс, выигравший главный бой на турнире UFC 285 у Сирила Гана, взлетел сразу на девять позиций и возглавил список. Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Среди тех, кто ухудшил свое положение, оказались Александр Волкановски, Ислам Махачев, Леон Эдвардс, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Алекс Перейра, Алджамейн Стерлинг, Чарльз Оливейра и Брендон Морено.

Что касается полусреднего веса, то казахстанский боец Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге этого дивизиона. 

Теперь Номад занимает седьмую строчку, улучшив свое положение на три позиции. Ранее он делил девятое и десятое места с Висенте Луке.

Чемпионом дивизиона и лидером рейтинга в этом весе является Леон Эдвардс. Отметим, что недавний соперник казахстанца Джефф Нил, который занимал восьмую строчку, утратил одну позицию и располагается на девятом месте.

Рахмонов и Нил встретились на турнире UFC 285. Казахстанец победил удушающим приемом в третьем раунде.

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Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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