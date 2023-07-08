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Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в главном бою UFC 295

Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в главном бою UFC 295
©instagram.com/jonnybones

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс и бывший обладатель этого титула Стип Миочич сойдутся в главном бою турнира UFC 295. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт.

Турнир пройдет 11 ноября на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

35-летний Джонс имеет на своем счету 27 побед и одно поражение.

Последний бой американец провел в марте 2023 года, когда сабмишном (удушение гильотиной) выиграл Сирила Гана. Этот бой был возвращением легендарного бойца в UFC после трехлетней паузы.

40-летний Стипе Миочич выиграл 20 боев из 24.

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