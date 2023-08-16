Дана Уайт сравнил Чимаева с Майком Тайсоном

Президент UFC Дана Уайт сравнил шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с легендарным американским боксером Майком Тайсоном. Он отметил, что они одинаково дерзкие.

"Кто из бойцов UFC такой же дерзкий, как Майк Тайсон? Я бы сказал, что прямо сейчас это Хамзат Чимаев. Чимаев ударит тебя по лицу и даже не задумается ни на секунду", - цитирует Уайта RingSide24.

Напомним, что Чимаев выиграл все свои 12 боев в смешанных единоборствах, пять из них - нокаутом.

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