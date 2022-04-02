Чимаев заявил о желании забрать пояс у действующего чемпиона UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (10-0), выступающий в UFC, рассказал о желании встретиться с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом (20-1), сообщает "Чемпионат".

"Я хочу забрать этот пояс как можно быстрее и мощнее. Камару Усман, я смотрел его интервью, и кто-то спросил: "Думаешь, ты будешь драться с Хамзатом Чимаевым?" Он ответил: "Если я все еще буду здесь". В глубине души он понимает, что я иду за ним, и хочет уйти, оставить все это. Надеюсь, что он останется ради меня, я приду за ним и буду драться с Камару.

Если мне удастся побить лидера рейтинга P4P, то я сам стану лидером этого рейтинга. Это просто. Если он уйдет и оставит пояс, мне придется провести больше боев, чтобы стать первым номером pound-for-pound", - сказал он.

В ночь на 10 апреля Чимаев проведет бой с бразильцем Гилбертом Бернсом (20-4). Поединок пройдет в рамках UFC 273. Номерной турнир промоушена запланирован в стенах "Вистар Ветеранс Мемориал Арена" в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Напомним, ранее казахстанский боец Шавкат Рахмонов сделал заявление о возможном бое с Чимаевым.