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Чимаев сделал заявление о завоевании титула UFC

Чимаев сделал заявление о завоевании титула UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev/

Хамзат Чимаев, известный шведский боец чеченского происхождения, высказался о своих планах стать чемпионом UFC. По словам Хамзата, занимающего третье место в рейтинге бойцов полусреднего дивизиона, он сможет достичь этой цели, когда ему предоставят возможность выступить в титульном бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Все мои бои уже громкие. А остальные чуваки, кто со мной дерется, без разницы. Хочу завоевать пояс. Еще в прошлом году хотел, не дали. В этом, надеюсь, дадут. Когда дадут титульник, тогда и заберем пояс. Я все свои бои выиграл, ни разу не проиграл. Я хотел бы драться каждые два месяца – пять раз в году. Готов ли повторить два боя за неделю? Почему нет. Я жду своей очереди. Думаю, следующим я подерусь с Уиттакером. Хочу с ним подраться. У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал, болтал-болтал о том, чтобы со мной подраться. С ним биться не хочу, я буду драться с Уиттакером. Я хочу с ним подраться. А как человек, он мне симпатичен, хороший парень. Слишком много не болтает, лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу и подерусь", - сказал Чимаев на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, что в сентябре 2022 года Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диасом в рамках турнира UFC 279. Поединок отменили, дав в соперники Хамзату Кевина Холланда, которого тот победил удушающим приемом в первом раунде.

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Метки:
Чимаев Хамзат UFC

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