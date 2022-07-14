Чимаев или Рахмонов? Выбрана угроза для чемпиона UFC

Российский боец Муслим Салихов сделал выбор между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым, а сделал прогноз на титульной бой против чемпиона UFC Камару Усмана, передает "РБ Спорт".

Ранее Рахмонов оказался в топ-10 еще одного рейтинга, но Салихов выбрал его конкурента.

- Два самых обсуждаемых бойца в полусреднем дивизионе UFC - Хамзат Чимаев и Шавкат Рахмонов. За кем вам интереснее наблюдать?

- Однозначно - Хамзат. Он реально сносит соперников. Даже в последнем бою с Бернсом - не получилось в борьбе, он продолжил в стойке и зарубился, до последнего шел вперед, за счет чего и забрал бой.

- Такой бой пойдет Чимаеву на пользу?

- Конечно. Это была настоящая война. После нее он вырастет еще больше.

- После этого поединка обсуждали, готов ли Чимаев драться за титул или стоит провести еще один бой. Что думаете вы?

- Я считаю, что Чимаев может победить Усмана. Не говорю, что он сто процентов выиграет, но шансы есть. У Хамзата очень хорошая борьба и контроль на полу, а в стойке он Бернса перебил. Думаю, стиль Хамзата неудобен для Усмана. Чимаев мощный и большой, Усману будет не так легко контролировать его у сетки".

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