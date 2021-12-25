Чемпиона UFC после Хабиба назвали настоящим монстром

Известный спортивный комментатор Джо Роган поделился мнением о чемпионе UFC в легком весе Чарльзе Оливейре, сообщает "Чемпионат".

"Чарльз - настоящий монстр. Многие об этом не думают, потому что было время, когда Оливейра проигрывал. Пол Фелдер перебил его, Каб Свонсон - нокаутировал. Но сейчас Чарльз выступает намного лучше, и люди должны смириться с этим, а не вспоминать, что он проигрывал раньше.

Оливейра оказался в UFC, когда ему было всего 20 лет. Он рос и развивался в элитной организации. Чарльз выступал здесь долгое время, а потом достиг уровня, который позволяет ему удерживать пояс", - приводит слова Рогана Middle Easy.

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Напомним, в своем последнем бою Оливейра успешно защитил свой титул, победив Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.