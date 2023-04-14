Чемпион UFC в весе Рахмонова сделал заявление о четвертом бое с Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Леон Эдвардс выразил свое мнение относительно возможности проведения четвертого поединка с американским бойцом Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом весе выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, занимающий шестое место в рейтинге дивизиона.

"Давайте посмотрим, будет ли он голоден. Он действительно многого добился в этом виде спорта, так что нужно убедиться, что он так же, как и раньше, снова захочет побороться за титул. Посмотрим. Если да, то я согласен, почему бы и нет?" - заявил Эдвардс на канале Sky Sports в YouTube.

Напомним, что последний бой между Эдвардсом и Усманом закончился победой британца, который таким образом защитил свой титул чемпиона в этой весовой категории. Ранее бойцы уже дважды встречались: в декабре 2015 года Усман одержал победу единогласным решением судей, а в августе 2022 года Эдвардс нокаутировал своего соперника менее чем за минуту до окончания поединка, хотя проигрывал на судейских карточках.

По словам Эдвардса, он готов провести четвертый бой с Усманом, если это будет интересно для фанатов и если бойцы смогут договориться о контракте. Однако в настоящее время нет никаких официальных сообщений от UFC относительно возможного четвертого поединка между этими двумя бойцами.

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