Чемпион UFC раскритиковал Хабиба

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказал свое недовольство списком лучших бойцов в истории ММА, составленным Хабибом Нурмагомедовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Хабиб назвал россиянина Федора Емельяненко и американца Джона Джонса лучшими бойцами в истории, но не упомянул Стерлинга в своем списке.
"Брат, этот список - дерьмо собачье!" - написал Стерлинг в социальных сетях.
Хабиб опубликовал свой рейтинг лучших бойцов в истории ММА
Стерлинг провел 25 боев в ММА и победил в 22 из них. Он скоро защитит свой титул UFC в поединке против американца Генри Сехудо, который состоится 6 мая.
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