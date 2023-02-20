Чемпион UFC раскритиковал болельщиков из Чечни и Дагестана

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 килограмма) американец Алджамейн Стерлинг допустил критичные высказывания в адрес российских, а в частности дагестанских и чеченских фанатов смешанных единоборств, от которых он часто получает критику, сообщает "Чемпионат". Он назвал вещи, которые его раздражают в общении с фанатами.

"Одна из вещей, которые меня поистине раздражают, это фанаты из кавказских регионов, в частности дагестанцы и чеченцы, хотя мне нравятся эти ребята. Они классные, но как фанаты…

Они не могут анализировать бои, потому что когда они говорят, что у кого-то хорошие навыки в определенном аспекте, то просто отдают должное за то, что увидели в предыдущих выступлениях бойца. И когда я говорю, что его соперник хорошо себя показывает, мне говорят, что я хейтер. Нет, я просто анализирую бой!" - сказал Стерлинг.

В последнем поединке в октябре 2022 года Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу.

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