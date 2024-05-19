Чемпион мира по вольной борьбе высказался о казахстанцах в UFC

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан рассказал о совместных тренировках с бойцами UFC Шавкатом Рахмоновым и Азатом Максумом.

Айтмухан заявил, что дал некоторые советы Рахмонову:

"Я впервые был на турнире NAIZA, мне очень понравилось, многие бойцы прибавили в плане борьбы. Мы боролись с Шавкатом Рахмоновым, для меня это было не привычно, я не знал, как действовать около сетки, потому что у нас другая площадка. Я подсказал Шавкату, как проще делать тейкдауны приемами из вольной борьбы. Я искренне желаю Рахмонову, чтобы он привез в нашу страну пояс UFC. Кроме того, в апреле, когда сборная Казахстана по борьбе готовилась к Чемпионату Азии, вместе с нами сбор прошел еще один боец UFC Азат Максум. Азат – мой друг, желаю ему успехов в предстоящих боях", - цитирует Ризабека Sport Plus Qazaqstan.