Брат Хабиба получил новый бой в UFC

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - Абубакар Нурмагомедов - получил новый бой в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате).

32-летний Нурмагомедов выступит на турнире UFC Fight Night в Нью-Йорке, который состоится 16 июля. Соперником российского бойца станет 31-летний американец Филип Роу. Бой заявлен в полусредней весовой категории.

Абубакар Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением.

Последнее поражение в октагоне Абубакар потерпел в ноябре 2019-го на турнире UFC в Москве. Россиянин досрочно уступил немцу Давиду Заваде. Этот поединок стал дебютным для Нурмагомедова в UFC.

До перехода в UFC россиянин выступал в PFL и WSOF. Всего на счету Нурмагомедова 16 побед при трех поражениях в ММА.

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