Бойца уволили из UFC после поражения нокаутом в дебютном бою

Украинский боец Аскар Можаров после дебютного боя в UFC уволен из американского промоушена. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник MMA".
Как отмечается, скорее всего, причиной послужила манипуляция со своим рекордом на Sherdog. В ходе расследования было выявлено, что рекорд украинца отличается от реального - не 25-7, а 21-12.
Также, по одной из версий, его уволили из-за поражения 4 июня в дебютном бою UFC от американца Алонcо Менифилда, которому Аскар проиграл нокаутом в первом раунде.
Можаров был на контракте UFC с мая 2021 года.
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