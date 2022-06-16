Бойца уволили из UFC после поражения нокаутом в дебютном бою

Украинский боец Аскар Можаров после дебютного боя в UFC уволен из американского промоушена. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник MMA".

Как отмечается, скорее всего, причиной послужила манипуляция со своим рекордом на Sherdog. В ходе расследования было выявлено, что рекорд украинца отличается от реального - не 25-7, а 21-12.

Также, по одной из версий, его уволили из-за поражения 4 июня в дебютном бою UFC от американца Алонcо Менифилда, которому Аскар проиграл нокаутом в первом раунде.

Можаров был на контракте UFC с мая 2021 года.

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