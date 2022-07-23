Бой UFC, где готов выйти казахстанец Исмагулов, будет претендентским

Поединок легкого веса между ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем и поляком Матеушем Гамротом станет претендентским, сообщает "Чемпионат".

"Победитель подерется за пояс. Я счастлив. Я хочу драться с лучшими", - цитирует Дариуша инсайдер Бретт Окамото в своих соцсетях.

Напомним, бой пройдет на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. На этом же турнире встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев, которые подерутся за вакантный титул в легком весе.

Казахстанский боец легкого веса Дамир Исмагулов накануне сделал заявление, где сказал, что готов выступить на UFC 280 в Абу-Даби или выйти на замену любому легковесу.

Напомним, Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, когда единогласным решением судей победил Тони Фергюсона. Гамрот свой последний бой провел на турнире UFC Вегас 57 26 июня, где в пятираундовом поединке победил Армана Царукяна единогласным решением судей.

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