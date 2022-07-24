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Новости спорта MMA UFC
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Боец установил рекорд UFC за один бой

Боец установил рекорд UFC за один бой
©mmajunkie.usatoday.com

Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев установил рекорд в промоушене по количеству проведtнных тейкдаунов за один бой.

Это случилось в рамках его поединка с американцем Чарльзом Джонсоном, во время которого Мухаммад провел 12 тейкдаунов.

"Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC в наилегчайшем весе! Мартовский финиш, который стал вторым в UFC в наилегчайшем весе. Медленно пишу историю", - написал Мокаев в твиттере.

Напомним, бой Мокаева и Джонсона продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу британцу - 30:27, 30:27, 30:27. Для Мокаева эта победа стала второй в двух боях в UFC и восьмой в девяти поединках в ММА.

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Метки:
UFC Рекорд

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