Боец установил рекорд UFC за один бой

Британский боец наилегчайшей весовой категории UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев установил рекорд в промоушене по количеству проведtнных тейкдаунов за один бой.

Это случилось в рамках его поединка с американцем Чарльзом Джонсоном, во время которого Мухаммад провел 12 тейкдаунов.

"Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC в наилегчайшем весе! Мартовский финиш, который стал вторым в UFC в наилегчайшем весе. Медленно пишу историю", - написал Мокаев в твиттере.

Напомним, бой Мокаева и Джонсона продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу британцу - 30:27, 30:27, 30:27. Для Мокаева эта победа стала второй в двух боях в UFC и восьмой в девяти поединках в ММА.

Most takedowns in @ufc flyweight history!

Back in March 2nd fastest finish in @ufc flyweight history!

Slowly writing history… pic.twitter.com/sEBysYwnB2