Боец UFC проучил тролля и показал видео

Американский боец UFC Кевин Холланд организовал встречу с человеком, который периодически в грубой форме поддевал его в социальных сетях, утверждая, что сможет победить его в борьбе, сообщает "Чемпионат".

Чтобы поставить точку в этом вопросе, Холланд пригласил обидчика в спортивный зал, оплатив ему билет на автобус, где они и смогли определить победителя. Им в итоге оказался Кевин.

"С первым троллем покончено. Продолжение следует", - подписал видео американский боец.

Vs how it’s going….

1 troll down, way too many more to go! #CallBigMouth pic.twitter.com/clypr4Lqwq