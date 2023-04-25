Боец UFC Асу Алмабаев пришел на популярное телешоу

Казахстанский боец Асу Алмабаев, подписавший контракт с UFC, побывал на записи эфира программы "Түнгі Студия", ведущим которой является популярный шоумен Нурлан Коянбаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.
6 апреля стало известно, что Алмабаев официально подписал контракт с UFC.
Напомним, что из 19 профессиональных боев в ММА Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC и все четыре боя он выиграл.
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