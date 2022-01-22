Блогер Джейк Пол может провести бой в UFC

Дана Уайт не исключает появления видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) в UFC. Об этом он сообщил в FULL SEND PODCAST. При этом глава промоушена хочет закрыть тему с бойцом-любителем, который его критикует.

"Дело не в том, что я не уважаю его, я даже не знаю этого пацана. Честно говоря, сейчас последний раз, когда вы слышите от меня что-то о нем. Я закончил с этим. Позволил бы я ему выступать в UFC? Он может делать все, что хочет. Я не думаю, что это когда-то случится, но никогда не говори "никогда", - сказал Уайт.

Напомним, что Пол, который в 2020 году подался в профессиональный бокс и наделал много медиашума, заработал за один только прошлый год около 40 миллионов долларов. Ранее он обвинил Уайта в плохой заботе о бойцах, выступающих в UFC.