Артем Резников оценил предстоящий дебют Асу Алмабаева в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников поделился ожиданиями от боя своего соотечественника Асу Алмабаева, которому предстоит дебютировать в UFC. Он отметил, что у того хорошие шансы на победу.

"Я не знаю соперника, но знаю Асу - он одаренный парень, пахарь. И у него вообще, я думаю, есть шансы зарекомендовать себя, показать в UFC хорошие результаты", - цитирует Резникова Legalbet.

Напомним, 5 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США) он проведет свой первый бой в UFC. Соперником казахстанца станет 31-летний ямайский боец Оде Осборн, который выступает в американском промоушне с 2020-го года.

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