Американский боец UFC отреагировал на бой с Жалгасом Жумагуловым

Американский боец смешанных единоборств Нейт Манесс (14-3) отреагировал на назначенный в UFC поединок против казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8), сообщают Vesti.kz.

Отметим, что Манесс начал карьеру в UFC с трех побед, после чего два поединка проиграл - Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову.

Жумагулов же в шести боях в UFC одержал лишь одну победу и потерпел пять поражений. Для Жалгаса это будет последний бой по контракту с UFC.

Back in action May 6th, at UFC 288 in Newark, New Jersey. We take on Zhalgas Zhumagulov. First time fighting on ppv in front of an arena crowd. Let's get it.#Mayhem #UFC#TagMma #NGSF #RiseSMG pic.twitter.com/f0ycLJjLRs