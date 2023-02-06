Американский боец пообещал досрочно выиграть у МакГрегора в следующем поединке

Боец ММА Майкл Чендлер поделился прогнозом на предстоящий поединок против Конора Макгрегора в UFC.

Ожидается, что Чендлер и Макгрегор встретятся в сентябре 2023 года.

"Мы оба очень быстро стартуем. Конор в стойке занимает побольше места, пытается навязать доминирование. Я устремляюсь вперед, пытаюсь сразу достать противника ударом. Если он действительно хорошенько попадет, то будет сложно. Но я тоже могу приложиться.

Важно, что я могу победить и приемом. Думаю, я выиграю во втором раунде. Я вымотаю его немного и вырублю сочным ударом. Я никого не боюсь, так что я не боюсь и Конора Макгрегора. Он много про меня знает, так что попытается использовать это себе на пользу. Это только раззадоривает меня", - цитирует Чендлера ESPN.

Отметим, что Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 американец досрочно (удушающим приемом) уступил Дастину Порье.

Что касается МакГрегора, то 34-летний ирландец не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

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