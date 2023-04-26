Американец провозгласил себя лидером дивизиона Шавката Рахмонова в UFC

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон заявил, что заслуживает бой с чемпионом UFC в полусреднем весе британцем Леоном Эдвардсом, сообщает fightnews.info. Он отметил высокий уровень своей оппозиции.

"Посмотрите на мое резюме и на мои последние бои. У меня были не просто соперники, а парни, которые являются членами Зала Славы, и я их побеждал. Я дрался с пятью чемпионами мира.

Я был лидером платных просмотров и с легкостью продавал свои бои. Просто никто не хочет видеть больше кого-то другого в дивизионе в бою против чемпиона, как меня. Колби "Хаос" Ковингтон - лидер полусреднего дивизиона. Я не могу дождаться, когда получу бой за бесспорное чемпионство этим летом", - сказал Ковингтон.

Напомним, что одним из самых перспективных бойцов полусреднего дивизиона в UFC считается казахстанец Шавкат Рахмонов.

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