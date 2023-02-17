"Акции Шавката вырастут". Менеджер нашел огромный плюс в отмененном бое Рахмонова в UFC

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца Шавката Рахмонова, в интервью экс-комментатору UFC ТВ Давиду Багдасаряну рассказал о плюсах отмененного боя с американцем Джеффом Нилом в январе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они должны были подраться 14 января в Лас-Вегасе, но Нил получил травму, из-за чего поединок пришлось перенести на 4 марта.

Абдрахманов отметил, что Шавкат хотел выйти в октагон в январе, а потом снова подраться в марте с Джеффом Нилом. На замену был готов выйти Брайан Барбаррена. Но главный матчмейкер UFC Шон Шелби не одобрил этот поединок, поскольку в UFC не могут часто делать бои, где будут котировки с сумасшедшей разницей. То есть в американском промоушене не приветствуются явные проходные бои.

"Перенос на 1,5 месяца и сохранение Нила как соперника - это плюс для нас. Потому что в январе Шавкат не был в топовой кондиции, у него были свои проблемы, свои нюансы. Считаю перенос огромным плюсом для нас.

В случае победы над Нилом Шавкат будет высоко. С яркой победой акции Рахмонова вырастут очень сильно", - добавил Абдрахманов.

Напомним, что Рахмонов уже находится в США и готовится к предстоящему поединку. На данный момент казахстанец идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент располагается на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы