5 причин посмотреть турнир UFC 288: от последнего боя Жумагулова до оппозиции Рахмонова

В ночь на воскресенье, 7 мая, в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоится крупный номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC 288. Корреспондент Vesti.kz - о причинах проснуться рано утром даже в праздничный выходной день.

Ивент включит в себя 13 поединков, пять из которых состоятся в рамках главного карда. Турнир начнется в 04:00 по времени Астаны, а старт главному карду будет дан в 08:00.

Последний бой Жумагулова в UFC

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что это последний поединок 34-летнего актюбинца Жалгаса Жумагулова (14-8) в лучшей лиге мира. Боец наилегчайшего веса подерется с непобежденным проспектом, дебютантом UFC бразильцем Рафаэлем Эстевамом (11-0).

Для Жалгаса, у которого одна победа при пяти поражениях в UFC, это будет последний поединок по истекающему контракту с лигой. Представить такое развитие событий, при котором его договор будет пролонгирован, практически нереально. Если же казахстанцу удастся неожиданно победить, то он уйдет из UFC, громко хлопнув дверью.

Это противостояние второе в очереди с начала турнира. Примерное время их выхода в клетку - 04:30.

Возвращение непобежденного Евлоева

29-летний россиянин Мовсар Евлоев (16-0), который известен тем, что представлял казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, занимает десятую строчку в рейтинге полулегкого веса. На этих выходных он подерется впервые за 11 месяцев.

Изначально соперником ингушского файтера был 11-й номер рейтинга американец Брайс Митчелл (15-1), но за несколько дней до турнира он снялся с боя из-за травмы. Теперь Евлоев встретится с дебютантом UFC бразильцем Диего Лопесом (20-5), который согласился выйти на замену на коротком уведомлении ради попадания в промоушен.

Если Мовсар одержит победу, то разделит первую строчку с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) в списке лучших непобежденных бойцов UFC по количеству успешных выступлений. Противостояние Евлоев - Лопес пройдет в главном карде турнира UFC 288. Начало - ориентировочно в 08:30.

Встреча потенциальных соперников Рахмонова

Говоря о самом топовом казахстанце UFC, нельзя не вспомнить о поединке между четвертым и пятым номерами рейтинга полусреднего веса - американец Белал Мухаммад (22-3-0-1), не пожелавший драться с Рахмоновым (№6), встретится с бразильцем Гилбертом Бернсом (22-5).

34-летний Белал идет на серии из восьми побед кряду, и он рассчитывает, что этот поединок для него будет претендентским. Но напротив него 36-летний Бернс, который с начала года выйдет в октагон в третий (!) раз. Он хорошо отдохнул после поражения от Хамзата Чимаева в прошлом году, а с января одержал уже две победы - над Нилом Мэгни и Хорхе Масвидалем.

Так как Рахмонов смотрит только на тех, кто перед ним в рейтинге, становится понятно, что у обоих участников данного поединка есть высокие теоретические шансы на встречу с Номадом в будущем. Схватка между Белалом и Гилбертом станет соглавным событием вечера. Они выйдут в клетку ориентировочно в 09:30 по времени Астаны.

Возвращение тройного чемпиона в UFC

33-летний чемпион лиги в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (22-3) проведет свою третью защиту титула. На этот раз он встретится с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, чемпионом Олимпийских игр-2008 по вольной борьбе и своим соотечественником 36-летним Генри Сехудо (16-2).

Сехудо не дрался с мая 2020 года, когда, защитив свой пояс в легчайшем весе, он принял решение завершить карьеру. Тогда известный файтер многих озадачил и шокировал, но спустя три года он понял, что все еще не сказал своего последнего слова в октагоне.

Теперь Генри постарается сходу вернуть себе чемпионское звание, отобрав его у Стерлинга, владеющего титулом на протяжении двух последних лет. Их противостояние будет главным событием UFC 288. Оно начнется примерно в 10:00 по столичному времени.

Доступная трансляция турнира

Те, у кого есть доступ к телеканалам "Матч ТВ" и "Матч! Боец", смогут насладиться поединками в прямом эфире. На первом вы сможете посмотреть главный кард (с 08:00), а на втором - турнир целиком (с 04:00).

Остальным тоже отчаиваться не придется, ведь сейчас есть заманчивое предложение от UFC Fight Pass. Поделимся с вами крутым лайфхаком: в настоящее время на платформе есть скидка по промокоду. Годовая подписка на UFC Fight Pass стоит 37,5 доллара (16,6 тысячи тенге), но если ввести промокод MAY, то эта сумма уменьшится на 30 процентов - 26,25 доллара (11,6 тысячи тенге).

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Судя по названию промокода, действовать он будет до конца этого месяца. Поэтому советуем поспешить, так как в этом году намечаются бой Рахмонова, дебюты Асу Алмабаева и Азата Максума, поединки с участием Дамира Исмагулова и Сергея Морозова, а также возвращение в клетку Марии Агаповой.

Фото: UFC©️

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