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"100 миллионов долларов - вот что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон

Драться не собирается, но может возникнуть проблема.

"100 миллионов долларов - вот что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон
Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Хабиб Нурмагомедов, ранее объявлявший о завершении профессиональной карьеры, на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о возможном возвращении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Драться с победителем боя МакГрегор - Порье? Для чего?! Обоих придушил. Уайт может попытаться деньгами, соперниками меня не удивить. Но вот если предложат 100 миллионов долларов - вот это будет проблемой", - заявил Хабиб.

Также дагестанский файтер отметил, что не рассматривает возможности организации суперсхваток по грэпплингу, отметив, что "уже насытился". Единственное, что точно не отрицает Хабиб, - это выставочные благотворительные выступления. 

Также Нурмагомедов, выкупивший промоушен GFC, заявил, что встречался с президентом UFC Даной Уайтом, чтобы переговорить о сотрудничестве между двумя лигами. 

"В голове созрело такое предложение к Уайту, чтобы UFC Fight Pass (стриминговая платформа UFC - прим. ред.) показывали бои EFC (новое название GFC). Разговор с ним касался подписания кое-каких договоренностей. Обозначить, сколько защит титула нужно в EFC для попадания в UFC. Хотим, чтобы дела каждого бойца EFC сразу передавались и в UFC, для облегченного попадания в лучшую лигу. Ни для кого не секрет, что все бойцы стремятся в UFC. Нам как минимум десять лет нужно, чтобы лига стала лучше, чем UFC, цели конкурировать с ними у нас нет. Но у нас есть цель выращивать молодых будущих бойцов UFC", - заключил 32-летний боец.

Ранее Хабиб заявил о турнирах, которые собирается провести в Казахстане, а также анонсировал открытие своих тренировочных залов в Нур-Султане и Алматы.

 

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Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб МакГрегор-Нурмагомедов Казахстан МакГрегор Конор

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