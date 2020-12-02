"100 миллионов долларов - вот что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон

Хабиб Нурмагомедов
, ранее объявлявший о завершении профессиональной карьеры, на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о возможном возвращении, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Драться с победителем боя МакГрегор - Порье
? Для чего?! Обоих придушил. Уайт может попытаться деньгами, соперниками меня не удивить. Но вот если предложат 100 миллионов долларов - вот это будет проблемой", - заявил Хабиб.
Также дагестанский файтер отметил, что не рассматривает возможности организации суперсхваток по грэпплингу, отметив, что "уже насытился". Единственное, что точно не отрицает Хабиб, - это выставочные благотворительные выступления.
Также Нурмагомедов, выкупивший промоушен GFC, заявил, что встречался с президентом UFC Даной Уайтом
, чтобы переговорить о сотрудничестве между двумя лигами.
"В голове созрело такое предложение к Уайту, чтобы UFC Fight Pass (стриминговая платформа UFC - прим. ред.) показывали бои EFC (новое название GFC). Разговор с ним касался подписания кое-каких договоренностей. Обозначить, сколько защит титула нужно в EFC для попадания в UFC. Хотим, чтобы дела каждого бойца EFC сразу передавались и в UFC, для облегченного попадания в лучшую лигу. Ни для кого не секрет, что все бойцы стремятся в UFC. Нам как минимум десять лет нужно, чтобы лига стала лучше, чем UFC, цели конкурировать с ними у нас нет. Но у нас есть цель выращивать молодых будущих бойцов UFC", - заключил 32-летний боец.
Ранее Хабиб заявил
о турнирах, которые собирается провести в Казахстане, а также анонсировал
открытие своих тренировочных залов в Нур-Султане и Алматы.
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