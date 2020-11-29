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Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке

Она потерпела шестое поражение.

Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке
Фото: instagram.com/rachaelostovich
Новости спорта Смешанные UFC
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Одна из самых красивых девушек MMA Рэйчел Остович из США проиграла на турнире UFC Vegas 15, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летняя Остович билась с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани, занимавшейся в юности фигурным катанием.

Исход решился в третьем раунде, когда Остович пропустила удар ногой по печени, после чего рефери пришлось остановить поединок.


В итоге Мазани одержала седьмую победу в MMA при четырех поражениях, тогда как Остович потерпела шестую неудачу при четырех выигрышах.

Остович считается одной из самых сексуальных девушек в UFC, хоть не всегда радует своих многочисленных поклонников положительными результатами в октагоне.

 

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Метки:
UFC MMA

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