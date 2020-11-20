Менеджер Нурмагомедова назвал бойца, ради которого может возобновить карьеру Хабиб

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC
в легком весе Хабиба Нурмагомедова
, выразил мнение, что россиянин может вернуться в октагон ради боя с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером
, сообщает Sport24
.со ссылкой на Bleacher Report и ESPN.
Сам 39-летний канадец, завершивший карьеру в феврале прошлого года, неоднократно заявлял, что вернется в клетку только ради боя с Хабибом.
"Думаю, единственное, что сведет с ума Хабиба, Уайта и всех - если Жорж Сен-Пьер возьмет телефон, позвонит Дане Уайту, и скажет: "Я сделаю 155 фунтов".
И я люблю Жоржа Сен-Пьера, все знают, как сильно я люблю его, но он играет с нами еще и потому, что продолжает давать интервью и знает, что делает.
Этого боя никогда не было, потому что Жорж никогда не делал 155 фунтов", - сказал Абдель-Азиз.
24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушел непобежденным, одержав 29 побед в 29 боях.
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