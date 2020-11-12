30-0 в силе, или почему Хабиб вернется в октагон

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Прошло уже три недели с самой сенсационной новости в мире UFC. Чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов (29-0) объявил о завершении карьеры после поединка с претендентом Джастином Гэтжи (22-3). С тех пор не проходит ни дня, чтобы в мире смешанных единоборств не обходилось без очередных комментариев и новостей об уходе из спорта Хабиба. Корреспондент Vesti.kz также допустил возвращение Нурмагомедова и объяснил, с чем может быть связан камбэк непобежденного чемпиона.
Один из самых доминирующих чемпионов в истории ММА провел свою 29-ю схватку 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда никто даже и подумать не мог о намечающейся отставке легендарного бойца. Это касается и рядовых фанатов, и журналистов, и главы UFC, и даже родных и друзей самого Хабиба. Знали об этом лишь непосредственно Нурмагомедов и его мама, которая попросила сына завершить карьеру, не желая видеть Хабиба-спортсмена без своего основного тренера и отца - Абдулманапа Нурмагомедова.
Мама Хабиба сама редко смотрела бои сына, чаще Патимат Нурмагомедова выходила из комнаты во время его боев, занимаясь другими домашними делами и лишь изредка спрашивая о том, как там проходит поединок. Волновалось материнское сердце не только за сына, но и за то, чтобы Хабиб никого не покалечил. Сам Нурмагомедов как-то признавался, что мама просит его заканчивать бои удушающими или болевыми приемами, чтобы соперник мог постучать, сдаться, не получив при этом большого урона в стойке.
Хабиб победил, упал на колени и просто расплакался. Одним движением руки он остановил своих угловых, которые в порыве радости готовы были ворваться в центр октагона и начать подбрасывать Хабиба в воздух. Это был эмоциональный момент для Хабиба, который запомнили миллионы фанатов, смотревшие все это в прямом эфире. После объявления результата боя Хабиб сделал заявление, которое войдет в историю мирового спорта. Человек-легенда покидает спорт, оставляя перчатки в центре клетки.
Уже тогда у многих в голове проскальзывало сомнение: действительно ли Хабиб завершил карьеру или же это было сказано на эмоциях? Конечно, понять сомневающихся можно. Это был первый бой Нурмагомедова после смерти отца, который был для него дороже всех на свете. Еще год назад, там же в Абу-Даби, Хабиб праздновал победу над Дастином Порье (26-6), во время интервью подозвав к себе отца и представив его всему миру как человека, благодаря которому он добился всех своих высот. Это была первая поездка Абдулманапа с сыном на бой UFC и, как оказалось, последняя. До этого Хабиб дрался в рамках лучшего промоушена лишь на территории США, а у отца не было разрешения на въезд в Штаты.
Не прошло и месяца с момента заявления, но люди не перестают об этом говорить. После победы Хабиб получил первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории, то, о чем тоже мечтал чемпион. С вершины Хабиб сдвинул Джона Джонса (26-1), который сначала, возможно, под впечатлениями от речи Нурмагомедова, согласился с тем, что тот заслуживает первой строчки. Но уже спустя пару дней Джонса задели слова экспертов и самого президента организации - Дана Уайта - о том, что Хабиб - лучший в истории. Следующую неделю говорили не столько о завершении карьеры, сколько об объективности присвоения Хабибу первого места.
Некоторые коллеги Хабиба действительно не понимают, за что это к дагестанцу такое особенное отношение. Новозеландский легковес Дэн Хукер (20-9) недоумевает, почему глава UFC отказывается убирать Хабиба из рейтинга и лишать чемпионского пояса. В качестве примеров Хукер отметил Генри Сехудо (16-2), который в первой половине этого года заявил о завершении карьеры, а также вышеупомянутого Джонса, уведомившего всех о переходе в тяжелый вес. Сехудо и Джонса действительно довольно быстро убрали из рейтингов, а чемпионские пояса в их весовых категориях моментально стали вакантными, которые впоследствии были завоеваны Петром Яном (15-1) и Яном Блаховичем (27-8).
В начале этого месяца Уайт прямым текстом сказал, что в легком дивизионе нет никакого вакантного пояса. Хабиб чемпион и точка. Это не устраивает Хукера по понятным причинам, ведь Дэн является бойцом этого же дивизиона, причем входит в топ-5 претендентов на пояс. Интригу также подогревает менеджер Хабиба - Али Абдель Азиз. Скандально известный агент недавно в своих социальных сетях выложил пост с немногословным описанием "30-0".
Возможно ли, что Хабиб и UFC предварительно о чем-то договорились? Вряд ли. Но вполне вероятно, что и организация, и менеджер бойца пытаются убедить его вернуться, хотя бы ради одного боя. Мечтой покойного Абдулманапа был идеальный рекорд Хабиба 30-0, после чего, по плану отца, он должен был уйти из спорта на пике формы. Вероятнее всего, этого хотел бы и сам Хабиб, но просьба матери оценивается куда выше, в своей последней речи из центра октагона боец попросил всех ценить своих родителей.
Как можно объяснить возможное возвращение Хабиба? Есть бойцы, объявлявшие об окончании карьеры, но позже заявлявшие, что поторопились с выводами и просто не могут жить без главного дела своей жизни. Среди них и Конор МакГрегор (22-4), завершавший карьеру минимум трижды, и Пол Фелдер (17-5), который будет драться в главном бою вечера и на следующих выходных, и Юрайя Фэйбер (35-11), проигравший в последнем поединке Яну. Тот же Сехудо, который ушел из спорта полгода назад, не раз намекал, что с удовольствием бы вернулся, назначь ему матчмейкеры бой с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (22-1), дабы завоевать пояс в третьей весовой категории и войти в историю. Положение Хабиба, с учетом своего мировоззрения, моральных ценностей и уважения принципов, не похоже на ситуации этих бойцов. Поэтому такая череда событий, при которой Хабиб в один день скажет, что соскучился по спорту и возвращается, если и не равна нулю, то очень маловероятна.
Для возвращения Хабибу нужно что-то намного более серьезное. Возможно, что возвращение станет реальным, если этого ради своего сына захочет мама Хабиба. Сейчас она своими глазами видит, что творится в мировом спортивном обществе, насколько важен и ценен Хабиб в своем деле. Есть доля вероятности, что и она в какой-то момент поймет, что ради следования отцовскому плану и наследия Хабиба можно будет провести 30-й бой, когда все фанаты мира будут знать наверняка, что это его заключительный поединок. Было бы прекрасно провести такое мероприятие с заполненными до отказа трибунами, а еще лучше, если бы все это состоялось на территории России.
Сейчас немало людей верят в возвращение Хабиба. Это и сам президент UFC, которого выдают даже двойные стандарты (вспоминаем недовольство Хукера), и опытнейший тяжеловес Андрей Орловский (30-19), и известный российский боец Олег Тактаров (17-5). В дополнение, можно отметить, что Абдулманап мечтал стать первым тренером в истории, у которого один воспитанник займет чемпионскую позицию вместо завершившего карьеру другого ученика. По плану отца, в идеале, Ислам Махачев (18-1) должен был подняться в рейтинге достаточно высоко, после чего Хабиб оставил бы пояс вакантным, который позже завоевал бы Ислам. Кто знает, может быть, в мыслях у Хабиба все еще живет эта мечта? По крайней мере, Нурмагомедов заявлял, что с промоушеном уже есть договоренность, по которой Ислам должен провести два боя до апреля 2021 года, а осенью ему предоставят шанс подраться за титул. Вспоминая слова Уайта, который ранее сообщил, что ждать Хабиба можно даже до лета следующего года, такой поворот событий тоже возможен. А на период до этого момента, скорее всего, Уайтом будет введен пояс временного чемпиона, что не совсем устроит Гэтжи, Порье, МакГрегора, Хукера и Тони Фергюсона (25-4).
Сейчас Хабиб может больше времени уделять семье, маме, жене, троим детям. Но практически точно можно сказать, что поездки и тренировочные лагеря для Хабиба не отменяются. Нурмагомедов заявлял, что не может жить без тренировок, а после окончания карьеры продолжит тренироваться на том же уровне. Не забываем о том, что у Хабиба есть трое двоюродных братьев, двое из которых выступают в UFC, а еще один - в Bellator. У Нурмагомедова есть много близких друзей, которым он с вероятностью в 95 процентов будет помогать на решающих стадиях подготовки, спарринговать, проходить с ними тренировочные лагеря и, самое главное - секундировать во время турниров. Следовательно, дальние поездки и тренировки никуда от Хабиба не уйдут. Из-за этого вдвойне труднее будет самому Нурмагомедову, который будет жить в том же ритме, только с главным ограничением - не выходить драться в октагон.
Сейчас чемпион легкого веса находится в кругу семьи и отдыхает после тяжелых месяцев подготовки. Вряд ли стоит ожидать какой-то конкретики на тему возвращения до конца текущего года. Но вполне реален вариант, при котором Хабиб сделает громкое заявление в 2021 году.
Фото: UFC (1), MMA Fighting (2), AP (3), Sport24 (4)
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