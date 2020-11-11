Глава UFC объявил дату боя МакГрегора против Порье

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Глава UFC объявил дату боя МакГрегора против Порье

Бойцы встречались шесть лет назад.

Глава UFC объявил дату боя МакГрегора против Порье
Конор МакГрегор. Фото: insider.com©
Новости спорта Смешанные UFC
0
Президент UFC Дана Уайт сообщил о месте проведения боя между Конором МакГрегором и Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 257, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.

"Если все пойдет по плану, то бой МакГрегор - Порье состоится 23 января на "Бойцовском острове". Однако прямо сейчас есть масса "если". Нужно посмотреть, каким будет мир в ближайшие пару месяцев", - сказал Уайт.

Напомним, у МакГрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

Ранее сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор МакГрегор уже встречались - в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
UFC MMA МакГрегор Конор

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:23
Единоборства

Глава UFC объявил дату боя МакГрегора против Порье
Сегодня
09:38
Единоборства

Менеджер Хабиба намекнул на возвращение бойца в октагон
Вчера
20:31
Единоборства

За Казахстан. Сайт UFC исправил оплошность в профиле "узбека" Рахмонова
9 ноября
21:27
Единоборства

"Адесанья, Рахмонов и другие". Казахстанец - в списке лучших непобежденных бойцов UFC
9 ноября
17:49
Единоборства

"В UFC к этому странно отнеслись". Казахстанец Морозов - о сорванном дебюте, судьбе боя с братом Хабиба и новой дате
9 ноября
13:02
Единоборства

Самый невезучий боец года в UFC. Друг Хабиба превзошел "достижение" Рахмонова
9 ноября
12:20
Единоборства

Бой преемника Хабиба снова отменен
8 ноября
15:30
Единоборства

Бойцу зверским ударом оторвали ухо в дебютном бою в UFC
8 ноября
12:15
Единоборства

Красотка из UFC опубликовала бомбические фото в бикини
7 ноября
10:27
Единоборства

Непросто вот так уйти и заниматься чем-то другим - Хабиб о завершении карьеры
6 ноября
12:00
Единоборства

Вернется ли Хабиб, чтобы провести 30-й бой в карьере? Эксперты дали свой прогноз
4 ноября
22:46
Единоборства

"За что?". Костя Цзю выступил против присвоения Хабибу звания Героя России
4 ноября
19:39
Единоборства

Морозов выступит уже в ноябре? Разбираем возможные даты для дебюта казахстанца в UFC
2 ноября
23:07
Единоборства

"Скоро будем вместе газовать в Америке!". Казахстанские бойцы UFC анонсировали громкие новости
2 ноября
19:52
Единоборства

Охота на Ковбоев. Кто станет следующим соперником Шавката Рахмонова в UFC?
2 ноября
14:42
Единоборства

Нурмагомедов назвал имя нового короля UFC
2 ноября
13:23
Единоборства

МакГрегор назвал самого сильного бойца из числа своих бывших соперников
2 ноября
09:00
Единоборства

Глава UFC назвал величайшего бойца в истории
1 ноября
14:16
Единоборства

"Он больше никогда не должен драться". Президент UFC - о 45-летнем легендарном экс-чемпионе
1 ноября
12:38
Единоборства

МакГрегор призвал 45-летнего легендарного экс-чемпиона UFC не завершать карьеру
1 ноября
10:58
Единоборства

Президент UFC сделал заявление о возобновлении карьеры Хабибом
1 ноября
09:16
Единоборства

45-летний легендарный экс-чемпион UFC проиграл седьмой бой из последних девяти перед завершением карьеры
31 октября
20:16
Единоборства

Конор МакГрегор объявил о своем возвращении в легкий дивизион
30 октября
11:01
Единоборства

Хабиб вернется и одержит 30 победу - глава UFC
29 октября
09:48
Единоборства

"Его будет тяжело вернуть деньгами или пиаром". Казахский боец UFC из России Исмагулов высказался об уходе Хабиба
28 октября
16:43
Единоборства

Красотка из UFC показала откровенное фото в купальнике
28 октября
11:44
Единоборства

"Это чушь номер один". Экс-чемпион UFC возмутился лидерством Хабиба в рейтинге Pound for Pound
28 октября
09:52
Единоборства

Жалгас Жумагулов отреагировал на первое место Хабиба в рейтинге Pound for Pound
28 октября
09:00
Новости сайта

Хабиб - лучший, откровения голкипера "Барыса", точка в вопросе с пенальти на Зайнутдинове. Главное к утру
28 октября
08:36
Единоборства

Шавката Рахмонова поздравили в самолете с победным дебютом в UFC
16 июля
16:56
Единоборства

Лучшие моменты турнира UFC Fight Night
14 июля
15:23
Единоборства

Официальное промо от UFC к трилогии Стипе Миочич - Даниэль Кормье
12 июля
15:30
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC
14 июня
20:35
Единоборства

Фото с дебютного боя казахстанки Марии Агаповой в UFC
2 июня
16:55
Единоборства

Интервью казахстанского менеджера UFC Саята Абдрахманова
31 мая
16:46
Единоборства

Лучшие моменты боев турнира UFC on ESPN 9
29 мая
20:34
Единоборства

Видео всех досрочных побед Тайрона Вудли в UFС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика