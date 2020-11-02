Глава UFC назвал величайшего бойца в истории

Российский боец Хабиб Нурмагомедов
является лидером общего рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата
(UFC), но не лучшим бойцом в истории, заявил глава организации Дана Уайт
на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181, фрагмент которой опубликован на YouTube-канале MMA Turkey, сообщают "Известия"
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Ранее, 24 октября, Нурмагомедов победил
американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин занял первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий, а спортивный телеканал ESPN признал его лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) планеты.
"Хабиб является лидером рейтинга... Но я всегда говорил, что Джон Джонс является величайшим бойцом. Хабиб - лидер общего рейтинга UFC, а Джонс - величайший боец в истории", - отметил Уайт.
Джонс - американский боец, выступающий в полутяжелой весовой категории. Является самым молодым чемпионом в своем весе за всю историю этой организации. Джонс провел восемь успешных защит титула.
30 октября Уайт рассказал, что Нурмагомедов, который после последнего поединка объявил о завершении карьеры, может вновь вернуться в октагон ради своего отца.
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