45-летний легендарный экс-чемпион UFC проиграл седьмой бой из последних девяти перед завершением карьеры

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В ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181. В его главном событии встретились легендарный экс-чемпион лиги бразилец Андерсон Силва и американец Юрайя Холл.
Поединок бойцов в среднем весе завершился победой Холла техническим нокаутом в четвертом раунде. Силва провел первый поединок с мая 2019 года. Ожидается, что после встречи с Холлом он завершит карьеру в UFC.
36-летний Холл одержал 16-ю победу в карьере. Также на его счету девять поражений. 45-летний Силва потерпел 11-е поражение при 34-х победах и одной ничьей. Силва в последних девяти боях потерпел семь поражений и одержал всего одну победу.
Силва был чемпионом UFC в среднем весе с 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года, проведя десять успешных защит титула. Также он имеет серию из 16 побед в UFC, что также является рекордным показателем. За свои выступления в UFC он сумел заработать 12 наград-бонусов за лучший нокаут, болевой, удушающий, бой на турнире. Считается ММА сообществом одним из величайших бойцов в истории спорта, а президент UFC Дана Уайт называет Силву величайшим бойцом за всю историю единоборств в целом.
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