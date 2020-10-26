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ESPN восхитился казахстанцем Рахмоновым после досрочной победы в дебютном бою в UFC

Все решилось в первом раунде.

ESPN восхитился казахстанцем Рахмоновым после досрочной победы в дебютном бою в UFC
Шавкат Рахмонов. Фото: "Чемпионат"©
Новости спорта Смешанные UFC
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ESPN не оставил без внимания дебют казахстанского бойца Шавката Рахмонова (13-0) в UFC, увидев в его лице хорошую перспективу в среднем весе после победы над бразильцем Алексом Оливейрой (22-9-1-1). 

"У UFC есть новые перспективы в полусреднем весе.

Рахмонов досрочно победил Оливейру в конце первого раунда. Это был дебют Рахмонова в UFC против Оливейры - ветерана, который пять лет в UFC сталкивается с жесткой конкуренцией.

Выиграв досрочно в стойке, в том числе ударом колена по корпусу, Рахмонов попытался прижать Оливейра к клетке. Это не сработало. Впоследствии Оливейра попытался сбить Рахмонова с ног, но казахстанец набросил гильотину по пути к мату, чем заставил бразильца сдаться.

Как итог, непобежденный 26-летний Рахмонов завершил свой дебютный бой победой", - говорится в тексте. 

Вот что после боя сказал Рахмонов:

"Как я уже говорил перед боем, если он совершит ошибку, я извлеку из этого выгоду. Я особо не думал, просто пошел на это и получил его. Я очень рад этой победе, все в Казахстане внимательно следили за этим боем, я горжусь тем, что порадовал их. 

Сначала я отдохну, соберусь со своей командой, подумаю о том, что будет дальше. Я побил бразильского ковбоя, может быть, следующим будет американский ковбой. Я поеду домой, отпраздную победу с семьей, своими близкими людьми. Я доказал себе и своей стране, что я лучший и заслуживаю быть здесь".

Отметим, что в главном событии турнира в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин Хабиб Нурмагомедов также одержал досрочную победу над американцем Джастином Гэтжи, тем самым в третий раз защитив свой титул в легком весе.

 

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат

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