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Задушил бразильца, одержал 13-ю победу кряду и удивил бойцовский мир. Разбор дебютного боя Шавката Рахмонова в UFC

Казахстанец дебютировал с досрочной победы в первом раунде.

Задушил бразильца, одержал 13-ю победу кряду и удивил бойцовский мир. Разбор дебютного боя Шавката Рахмонова в UFC
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (13-0) успешно дебютировал в UFC на субботнем номерном шоу в Абу-Даби (ОАЭ), победив бразильца Алекса Оливейру (22-9-1-1). Корреспондент Vesti.kz разобрал дебютный бой Рахмонова в промоушене и поразмышлял о том, что ждет 26-летнего файтера в дальнейшем.

Поединок казахстанского проспекта и опытного бразильского "Ковбоя" был четвертым в очереди. После стартовых трех поединков можно было сделать один вывод: для болельщиков из стран постсоветского пространства все складывается не очень хорошо. Сначала на болевой прием армбар попался россиянин Александр Яковлев, проигравший во второй схватке подряд. Следом неудача настигла и представительницу Грузии Лиану Джоджуа, бой которой остановил доктор из-за серьезного рассечения на носу спортсменки. Уже спустя несколько десятков минут все забыли о результатах боев Яковлева и Джоджуа, уж больно резво ворвался в мир UFC многообещающий Рахмонов из Казахстана.



Дух патриотизма, исторический головной убор малахай, соответственно подобранная музыкальная композиция. Это была лишь первая часть перфоманса Шавката. Вторая же состоялась уже непосредственно в октагоне. Стоявший напротив Оливейра выглядел вполне уверенно, когда его имя произносил один из символов промоушена Брюс Баффер. Несмотря на это, Шавкат выглядел спокойным и внешне не подавал никаких намеков на волнение.

С самого начала боя Рахмонов занял центр октагона и старался давить на своего соперника. Опытный Алекс на первых же секундах попытался поймать Рахмонова на встречном движении, но быстрый размашистый удар "Ковбоя" был провален великолепной реакцией Шавката. Временами казахстанец уверенно подключал лоукики, нанося хлесткие удары по ведущей ноге соперника. После недолгой разведки Рахмонов выдал впечатляющую серию, нанеся несколько прицельных ударов по бразильцу, вдобавок вставив колено в корпус. Эти действия вынудили Оливейру прижаться к клетке октагона. Рахмонов занял удачную позицию и не давал оппоненту лишнего сантиметра пространства. Однако на исходе половины раунда боец из Кокшетау предпринял неудачную попытку перевести соперника на канвас, после чего Оливейра развернул Шавката и получил контроль в клинче.



Ситуация в октагоне была не столь волнительной, в тот момент ничего не предвещало беды ни для одного, ни для другого. Шавкат и Оливейра продолжили вести позиционную борьбу, в которой опытный бразилец был несколько лучше, после чего Рахмонов сконцентрировался на защите от перевода в партер. Обменявшись неудачными попытками тейкдауна (у обоих набралось по два нереализованных шанса), Оливейра принял решение поднырнуть ниже, чтобы зацепить казахстанца за ногу, но это обернулось для него результативной ошибкой. Шавкат увидел прекрасную возможность провести удушение гильотиной и, недолго думая, воплотил это в реальность. Дебютант набросил гильотину, закрыл гард, а еще пару секунд спустя все услышали хлопки бразильца, сигнализирующие о сдаче.

Статистика подтверждает закономерность победы. Шавкат в два раза перебил своего соперника - 32 против 16, а также нанес больше акцентированных ударов - 13-9. Более того, Рахмонов перебивал оппонента, что называется, по всем этажам, нанеся как минимум не меньше ударов и по голове, и по корпусу, и по ногам. Что же касается сабмишена, то ограничимся одним фактом: до боя с Рахмоновым сдаться во время поединка UFC Оливейру заставили лишь не нуждающиеся в представлении Гилберт Бернс, "Ковбой" Серроне и Гуннар Нельсон. Шавкат вошел в почетный список тех, кто смог поймать на болевой обладателя синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.



Очередная победа, но первая в UFC. Профессиональный рекорд 13-0, в котором все виктории были добыты досрочно. Это великолепный результат для Рахмонова, о котором уже говорил сам президент лиги Дана Уайт. Учитывая то, что Оливейра шел на серии из двух побед кряду, а также открыто говорил о целях вернуться в топ-15 своего дивизиона, победа над таким соперником должна дать Рахмонову хороший скачок. Не стоит ожидать мгновенного появления казахстанца в топ-15, но вполне вероятно, что следующим соперником Шавката вновь станет известный опытный боец UFC, который находится в двадцатке лучших полусредневесов. Даже не забегая далеко вперед, стоит отметить, что победа над таким противником может привести Рахмонова к рейтинговой позиции.


Напомним, что бой Рахмонова и Оливейры прошел в предварительном карде турнира UFC 254 на бойцовском острове в Абу-Даби, главным событием которого стал бой чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на чемпионский пояс Джастина Гэтжи.

Автор: Димаш Тулегенов

Фото: Zuffa LLC© 

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

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