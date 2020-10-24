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"Казахстану не хватает таких бойцов, как я". Большое интервью Рахмонова - о UFC, победе, характере воина и молитве

Он обратился к своим землякам.

"Казахстану не хватает таких бойцов, как я". Большое интервью Рахмонова - о UFC, победе, характере воина и молитве
Шавкат Рахмонов. Фото: Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (13-0) после победы в дебютном бою в UFC отметил, что готов был драться с бразильцем Алексом Оливейрой, даже если бы тот выбил ему глаз.

В интервью для YouTube-канала промоушена спортсмен рассказал о своем характере воина, почему считает себя очень опасным противником, а также заявил, что хочет подраться в октагоне с американцем Дональдом Серроне (36-15-1-1).

- Шавкат, с победой. Поделись эмоциями. Яркий дебют в UFC. Что сейчас происходит у человека, который финишировал соперника в первом бою?

- Я очень рад, что сегодня победил. Спасибо Аллаху, что помог. Я молился. Весь Казахстан молится, мои болельщики, конечно. Я рад, что порадовал своих болельщиков. Казахстану не хватает таких бойцов, как я. Не то что, как я...Таких, которые казахстанский флаг достойно будут поднимать на таком мировом уровне, как UFC.

- Расскажи по бою, как вообще он ушел? Чем-то удивил соперник? Потому что ты в один момент его достаточно сильно потряс, но потом он бой сумел завязать, но в конце ты все-таки добился своего, закрыл гильотину, это был какой-то план или просто ты работал по ситуации?

- Я знал, что он быстрый, но он открывается. Я тоже, бывает, пропускаю, конечно. Это такой вид спорта, что в любой момент можешь пропустить. Он пару раз меня достал в левый глаз. Я был готов хоть без глаза драться, честно говоря. Такой настрой был у меня - до конца чтобы.

Он бы уставал. Он в клинчи заходил, я чувствовал, что он устает. Потому что он в напряжении. Я просто стою и его бью. Может быть он активным показался, но там никакой активности нет. Я просто ждал, чтобы он уставал. В последний момент он постарался сделать тейкдаун. Понял, что стойка у него не получится. Я тоже в стойке хорошо работаю. Просто перед боем я чуть-чуть в дистанции постоял, это ошибка. Всем казахстанцам, кто переживал, спасибо.

- Ты очень спокойный, не сильно проявляешь свои эмоции. Было ли у тебя какое-то волнение, потому что такой ответственный бой, дебют в UFC?

- Не то что волнение. Все смотрят, все переживают, все пишут. Не то что я боюсь. Просто я переживаю, чтобы не подвести свою семью. У нас же как? Мы не выходим, как амерканцы - просто вышел, подрался и все.

Мы - воины. Нас с детства так воспитали. У нас это в крови. Мы если выходим, я, допустим, если выхожу, - только до конца. Хоть какая травма будет, удар, я стараюсь до конца драться. Такие бойцы - самые опасные, мне кажется. 

- Ты непобежденный, все свои бои завершил досрочно. Ты сейчас в отличном положении, чтобы кому-то бросить вызов. Может быть у тебя на примете есть какой-то боец, с кем бы ты хотел подраться?

- Я ко всем бойцам уважительно отношусь, конечно же. Но сейчас я выиграл у бразильского "Ковбоя", люди думали, что это я с американским "Ковбоем" дерусь. Дайте мне американского "Ковбоя", его тоже побью. (смеется) Новый вызов для меня будет. Я смогу сейчас с ним спокойно подраться и порадовать своих болельщиков. 

Напомним, соперник Рахмонова не продержался и первого раунда. 26-летний казахстанец победил досрочно удушающим приемом.

В главном же бою турнира UFC 254 сойдутся действующий чемпион легкого веса россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) и претендент на пояс из США Джастин Гэтжи (22-2).

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC Нурмагомедов Хабиб

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