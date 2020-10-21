Казахстанский боец ММА сделал заявление перед турниром UFC в ОАЭ

Казахстанский боец ММА Сергей Морозов
в соцсетях прокомментировал текущую ситуацию с отмененным боем в UFC
.
"Дорогие друзья, к сожалению, UFC не смогли найти равноценную замену. Я был согласен выступить с любым соперником, как на свой вес, так и на категорию выше. Но из-за недостатка времени и протокола безопасности Абу-Даби, связанного с пандемией, ничего не вышло. Я все еще не теряю надежды выступить на турнире в эту субботу и пройду процедуру взвешивания, чтобы выйти на замену, если кто-то слетит с боя Кенни - Вуд. Также мне пообещали бой в Лас-Вегасе до конца года. Спасибо моему менеджеру за то, что сделал все возможное, чтобы я выступил на UFC 254. Всем рахмет за поддержку", - отметил он.
Отметим, что Морозов дебютный бой в промоушене должен был провести с Умаром Нурмагомедовым
, но россиянин приболел и поединок с казахстанцем был отменен. Вместо него рассматривался кыргызский боец Азиз Сатыбалдиев
, но выяснилось, что он находится в Бишкеке, а не в Дубае, как предполагалось ранее.
Турнир UFC 254 с главным боем россиянина Хабиба Нурмагомедова
и американца Джастина Гэтжи
пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
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