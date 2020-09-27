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Нигериец забил бразильца и защитил титул чемпиона в главном поединке UFC

Все закончилось во втором раунде.

Нигериец забил бразильца и защитил титул чемпиона в главном поединке UFC
Исраэль Адесанья. Фото: UFC©
Новости спорта Смешанные UFC
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26 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC 253, в главном событии которого титул чемпиона UFC в среднем весе защитил новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Адесанья встречался с бразильцем Пауло Костой, который во втором раунде не устоял на ногах, после чего был забит Исраэлем.
Адесанья завоевал чемпионский пояс в октябре прошлого года, когда также во втором раунде досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера.

 

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Метки:
MMA UFC Бои по смешанным правилам

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