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Казахстанский боец ответил на заявление брата Хабиба по дебютному бою в UFC

Реакция получилась лаконичной.

Казахстанский боец ответил на заявление брата Хабиба по дебютному бою в UFC
Сергей Морозов. Фото: ufcbet©
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский боец Сергей Морозов отреагировал в Instagram MMA Fighters KZ на слова двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова - Умара Нурмагомедова, грозившегося его победить на турнире UFC 254.

Умар заявил, что переедет Морозова во всех смыслах. На что казахстанец ответил: "Где-то я это слышал, все скажу в клетке".

Бойцы сойдутся в октагоне на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Для обоих это будет дебютный бой в рамках промоушена.

Главным же событием вечера станет поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.

 

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Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб ОАЭ

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