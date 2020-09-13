Брат Хабиба высказался о дебютном поединке в UFC против казахстанского бойца

Двоюродный брат российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова
- Умар Нурмагомедов
- в интервью ютуб-каналу "Вестник ММА" поделился ожиданиями от дебютного поединка в промоушене с казахстанским бойцом Сергеем Морозовым
. Его комментарий приводит Instagram
MMA Fighters KZ.
- Что можешь сказать про Сергея Морозова?
- Топовый боец. Мы лично знакомы и ничего, кроме уважения, я к нему не испытываю. Он чемпион М-1, я - чемпион GFC. Это будет интересное противостояние даже в рамках организаций. Будем драться, что я еще могу сказать?
- Сергей рассказывал, что было время, когда вы вместе спарринговали.
- Да, это был 2015-й или 2016 год. Он приезжал к нам на подготовку, я ему помогал. Если не ошибаюсь, то тогда он дрался за пояс в M-1. Было и такое время тоже. Теперь мы встречаемся в октагоне, оба дебютанта. Покажем хороший и красочный бой.
- А почему такой матчмейкинг происходит? Пытался ли ты узнать, почему так произошло?
- Думаю, это связано с тем, что Сергею и мне легче долететь до Дубая. Во-вторых, он дебютант, как и я. Это все решает UFC, я не знаю. Допустим, если бы Сергею предложили меня, и он бы отказался, то его бы закинули по графику на декабрь или еще на более дальний срок. Потому что ему предложили, а он не согласился. Такое UFC, по моему мнению, не прощают. И если у него или у меня был бы выбор подраться с кем-нибудь другим, то мы бы оба поменяли соперников. Мы ведь знакомы, и фанаты всякую ерунду пишут ему и мне. Это не очень приятно. Есть общие знакомые. Имеем, что имеем.
Их поединок пройдет на турнире UFC 254 в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов, так же как и Морозов, дебютирует в UFC.
Главным на UFC 254 станет бой чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи
. Турнир состоится
24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ).
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