Глава UFC подобрал Нурмагомедову соперника для последнего боя в карьере

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт
подобрал чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову
соперника для последнего боя в карьере. Его слова приводит Bjpenn.
По мнению Уайта, им может стать канадец Жорж Сен-Пьер
. Он добавил, что многое будет зависеть от желания российского бойца. "Эти ребята великолепны. Мне нравится Хабиб, и я готов сделать все, что он захочет", - отметил Уайт.
Осенью 2020-го Нурмагомедов, который является чемпионом организации в легком весе, должен будет подраться с претендентом на пояс - Джастином Гэтжи
. Американец владеет временным титулом. Гэтжи завоевал его, победив соотечественника Тони Фергюсона
.
27 июля сообщалось, что Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца. В Сети появились фото, на которых запечатлено, как спортсмен в перчатках и с накладками на ногах проводит спарринги.
Последний бой 31-летний Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в ММА. На счету 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения. Канадец становился чемпионом UFC в среднем и полусреднем дивизионах. В полусреднем весе он девять раз успешно защищал пояс.
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