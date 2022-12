15 швов и два часа для остановки крови. Стало известно о последствиях боя казаха в UFC

Казахский боец UFC из Китая Кайсар Махсат (9-2) проиграл поединок на UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), но нанес серьезное повреждение своему сопернику - мексиканцу Рафе Гарсии (14-3). О подробностях стало известно журналистам портала MMA Junkie.

Во втором раунде Кайсар нанес удар локтем, вследствие которого Гарсия получил глубокое рассечение на голове. Вплоть до конца боя он продолжал терять кровь и заливать ею канвас.

В углу Рафы был известный американский боец Каб Свонсон. Он рассказал, что рассечение пришлось точно на артерию в голове. После поединка мексиканцу два часа останавливали кровь, а также наложили 15 швов. Также в соцсетях Свонсон отметил, что сейчас Гарсия в порядке.

Напомним, что Гарсия победил этнического казаха Махсата единогласным решением судей по итогам трех раундов. Это первое поражение файтера из Китая с момента дебюта в UFC.

The UFC medical team did a great job getting this thing fixed up 🙏🏽 #UFCVegas66 pic.twitter.com/RxKNUzR8mi