Зарезали барана и шокировали Европу: сенсационный путь "Шахтера" в еврокубках

Карагандинский "Шахтер" в 2013 году сотворил сенсацию и первым из казахстанских клубов вышел в групповой этап еврокубков. Вспоминаем лето того года и путь "горняков" в группу Лиги Европы в материале Vesti.kz.

Осенью 2012 года карагандинский клуб во второй раз подряд оформил чемпионство и получил возможность представить Казахстан в Европе.

"Шахтер" начал свой путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, где встретился с БАТЭ, который являлся опытной еврокубковой командой и считался фаворитом в противостоянии.

Несмотря на предварительные расклады, "Шахтер" сначала обыграл белорусский клуб благодаря голу Сергея Хижниченко с минимальном счетом в гостях (1:0), а затем повторил счет в ответном матче в Караганде, и прошел дальше.

В третьем раунде чемпиону Казахстана достался албанский "Скендербеу".

"Шахтер" начал это раунд с домашнего матча, который проходил в Астане, и разгромил "Скендербеу" со счетом 3:0 благодаря голам Алдина Джидича, Романа Муртазаева и Сергея Хижниченко. Именно после этого матча многие фанаты начали верить в перспективы карагандинцев в еврокубках.

Ответный матч состоялся в Тиране, где "Шахтер" шокировал всех, пропустив три мяча за полчаса и полностью растеряв преимущество, добытое в домашнем матче.

Однако подопечные Виктора Кумыкова смогли собраться и вернулись в игру уже через восемь минут после третьего пропущенного гола, где снова отличился Хижниченко. А после перерыва, на 67-й минуте матча, Максат Байжанов забил второй гол "Шахтера" и помог клубу обезопасить квалификацию в раунд плей-офф Лиги чемпионов. За оставшееся время "Скендербеу" не сумел предпринять ничего, и "Шахтер" гарантировал себе групповой этап еврокубков.

В последнем раунде квалификации "Шахтер" попал на шотландский "Селтик".

Первая встреча между командами состоялась в столице Казахстана на "Астана Арене".

Это был настолько важный матч для Казахстана, что перед матчем с "Селтиком" карагандинский клуб зарезал на поле барана.

Матч завершился суперсенсацией. "Шахтер" взял и обыграл "кельтов" со счетом 2:0.

Хозяевам удалось открыть счет на 12-й минуте игры. После фирменного розыгрыша аута от Гидиминаса Вичюса капитан команды хозяев Андрей Финонченко смог протолкнуть мяч мимо вратаря Фрейзера Форстера. Причем тот гол стал первым в том сезоне в еврокубках, который пропустил "Селтик".

Во втором тайме шотландская команда пыталась вернуться в игру, но хозяева показали отличную игру в обороне и не позволили "Селтику" сравнять счет.

Более того, карагандинская команда продолжила удивлять, им удалось увеличить свое преимущество. Автором мяча стал лучший бомбардир в "Шахтера" в той Лиге чемпионов - Сергей Хижниченко, для которого этот гол стал уже четвертым. Казахстанская команда поймала подопечных Нила Леннона на контратаке, и в завершении ее Хижниченко головой переиграл кипера шотландцев.

Лига чемпионов для Казахстана еще никогда не была так близка, как после этого матча. Оставался всего один матч до исторического достижения.

К сожалению, мечте не было суждено сбыться, и "Шахтер" растерял преимущество на "Селтик Парк". Карагандинцы проиграли "Селтику" - 0:3.

Хотя в первом тайме матча казалось, что "Шахтер" выстоит, к концу тайма хозяевам удалось реализовать комбинацию, где Крис Коммонс открыл счет.

Старт второй половины игры сразу не заладился для "Шахтера", после рикошета мяч в штрафной попал к Гиоргосу Самарасу и тот пробил мимо кипера "Шахтера" Александра Мокина - 2:0. После второго пропущенного мяча "Селтик" все больше стал давить, а "Шахтер" еще глубже сел в свою штрафную. Карагандинцы не дотерпели всего несколько минут до дополнительного времени. На 90+2 минуте "Селтик" все-таки добился своего. Форрест забил третий мяч и вывел в групповой этап Лиги чемпионов шотландский клуб.

"Шахтер" же после этого матча автоматически отправился в Лигу Европы и стал первой командой из Казахстана, добившейся такого успеха.

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