Тренер пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в группу Лиги Европы

44-летний датский наставник бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен устроил яркий перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы, сообщает "Чемпионат".

Его подопечным удалось обыграть в раунде плей-офф кипрскую "Омонию" (4:4 общий счет, 3:2 по пенальти).

Педерсен пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведет послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

Стоит отметить, что Педерсен возглавил "Антверпен" только в июле, до этого он тренировал на родине "Мидтьюлланн".

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