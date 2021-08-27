Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы

В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ее итогам "Црвена Звезда", которая победила "Кайрат" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, попала в группу F, где сыграет с "Брагой", "Лудогорцем" и "Мидтъюлланном".

В первой игре алматинцы на своем поле победили - 2:1, а в ответной были разгромлены - 0:5. В третьем раунде "Црвена Звезда" не смогла пройти молдавский "Шериф" (1:1, 0:1) и оказалась в ЛЕ.

Итоги жеребьевки

Группа А: "Лион" (Франция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спарта" (Прага, Чехия), "Брондбю" (Дания).

Группа В: "Монако", ПСВ, "Реал Сосьедад", "Штурм".

Группа С: "Наполи" (Италия), "Лестер" (Англия) "Спартак" (Россия), "Легия" (Польша).

Группа D: "Олимпиакос" (Греция), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Фенербахче" (Турция), "Антверпен" (Бельгия).

Группа Е: "Лацио" (Италия), "Локомотив" (Россия), "Марсель" (Франция), "Галатасарай" (Турция).

Группа F: "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтъюлланн" (Дания).

Группа G: "Байер" (Германия), "Селтик" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).

Группа H: "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Генк" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), "Рапид" (Австрия).

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 16 сентября по 9 декабря. Финал турнира состоится в Севилье 18 мая.

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