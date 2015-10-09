Итальянский "Ювентус" одержал разгромную победу над кипрской "Омонией" в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Турине завершилась в пользу хозяев поля 4:1. Счёт на 16-й минуте открыли гости усилиями защитника Любомира Шатки. Однако ещё до перерыва туринцы не только отыгрались, но и вышли вперёд: на 37-й минуте отличился Андреа Камбьязо, а незадолго до конца первого тайма Джефф Эхатор забил второй мяч хозяев.

После перерыва "Ювентус" довёл преимущество до крупного. На 68-й минуте Шику Консейсау увеличил разрыв в счёте, а спустя четыре минуты Жереми Бога установил окончательный результат.

В следующем, шестом туре общего этапа "Ювентус" 10 декабря сыграет с "Хапоэлем" из Беэр-Шевы. В этот же день "Омония" встретится с "Селтиком".

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