"Олимпиакос" и "Глазго Рейнджерс" вышли в плей-офф Лиги Европы

"Олимпиакос" по итогам матчей пятого тура группового этапа обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках группы D греческий клуб на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Фенербахче". Единственный мяч на 89-й минуте забил Тикиньо. В параллельном матче группы "Айнтрахт" и "Антверпен" разошлись ничьей 2:2. Немецкая команда осталась на первом месте с 11-ю очками, а "Олимпиакос" с девятью гарантировал себе участие в плей-офф.

В матчах группы А датский "Брондбю" потерпел домашнее поражение от "Лиона" со счетом 1:3. "Глазго Рейнджерс" на своем поле забил два безответных гола пражской "Спарте" и присоединился к французам в плей-офф.

Также со счетом 2:0 в группе В ПСВ был сильнее "Штурма". А "Реал Сосьедад" на выезде проиграл "Монако" 1:2.

В группе С "Лестер Сити" в Англии уверенно обыграл "Легию" со счетом 3:1.

В группе Е "Локомотив" в Москве пропустил три безответных гола от " Лацио". Со счетом 4:2 завершилась встреча "Галатасарай" - "Олимпик Марсель".

В группе F "Митьюлланд" дома вырвал победу у "Браги" - 3:2, а "Црвена Звезда" с минимальным счетом обыграла на своей арене "Лудогорец" - 1:0.

В группе G со счетом завершился матч "Байер" - "Селтик", а "Бетис" всухую обыграл "Ференцварош" - 2:0.

В группе H загребское "Динамо" и "Генк" не смогли выявить победителя, сыграв 1:1. А "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 0:2 на выезде уступил венскому "Рапиду".