"Манчестер Юнайтед" установил антирекорд в играх с испанскими клубами

"Манчестер Юнайтед" прекратил выступление в Лиге Европы - 2022/23 после поражения в четвертьфинале от испанской "Севильи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Англичане в шестой раз подряд вылетели из еврокубков после поражения от испанской команды.

В сезоне-2017/18 они были выбиты из Лиги чемпионов "Атлетико" в 1/8 финала, в финале Лиги Европы - 2020/21 - "Вильярреалом", в сезонах-2019/20 и 2018/19 - "Севильей" (в 1/8 финала Лиги чемпионов и полуфинале Лиги Европы), в сезоне-2018/19 - "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" никак не может победить "Севилью".

Это была уже пятая встреча "Манчестер Юнайтед" и испанского клуба в истории еврокубков. Испанская команда не проигрывала МЮ ни разу: три победы и две ничьи. Как сообщает Squawka, "Манчестер Юнайтед" играл с "Севильей" чаще, чем с любой другой командой на крупных европейских соревнованиях.

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