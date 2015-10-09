Английский "Борнмут" продолжает впечатлять в дебютном еврокубковом сезоне. Команда Марко Розе обыграла испанскую "Сельту" со счётом 2:1 в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы и одержала пятую победу подряд, передают Vesti.kz.

"Борнмут" вошел в историю

По информации Opta, "Борнмут" стал лишь третьим клубом в истории, которому удалось выиграть все пять первых матчей в дебютном сезоне в еврокубках.

Ранее подобное достижение покорялось немецкому "Нюрнбергу" в сезоне-1961/62 и армянскому "Арарату" в сезоне-1972/73.

Таким образом, "Борнмут" набрала 15 очков из 15 возможных и единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги Европы. Английский клуб остался последним, кто ещё не терял очки.

Новый клубный рекорд

Также "Борнмут" стал первым английским клубом в истории, выигравшим все пять своих стартовых матчей в кубковых соревнованиях.

Кроме того, это была десятая подряд победа во всех соревнованиях для "Борнмута" – новый клубный рекорд.

Последним клубом английской премьер-лиги (АПЛ), выдавшим такую же серию, была "Астон Вилла", победившая в 11 матчах подряд с ноября по декабрь 2025 года.

Положение в АПЛ

На данный момент "Борнмут" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 11 туров.

В следующем туре команда 29 ноября на выезде сыграет с лондонским "Фулхэмом".

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